榮成紙業（1909）響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，回台投資總額70億元，於2021年中完成，二林廠年產能增加20萬噸至總產能85萬噸，將可優化高毛利產品組合，搭配下游綠色包裝智慧製造生產線陸續建置，提升紙箱生產效率，台灣營收獲利可望同步增長。

榮成也將規劃提升太陽能等潔淨能源使用，及SRF生質能源利用，擴大台灣智能化營運動能，打造更環保節能的綠色智慧生產基地；同時，透過再生纖維利用、節能生產、節水生產、空污、水污、減廢處理及空間利用等五大高新技術，串聯循環經濟價值鏈。

目前在台灣廠區以回收廢紙為原料，佔產品原料比重達99％，在產品製程中所產生的廢棄物，如廢紙、廢紙混合物、煤渣、沼氣及污泥等，亦規劃再利用流程，形成能源、資源循環的經營模式，並培養迎戰多變未來的永續韌性能力。

榮成透過CSR永續報告書，持續強化環境、 社會面向的國際標準驗證，確保符合永續發展趨勢，於16、17 日分別獲頒BSI「永續韌性傑出獎」及 TCSA「台灣永續企 業績優獎」、「企業永續報告獎」等三大獎項。