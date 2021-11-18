泰豐經營權爭議持續延燒，被指為幕後操控經營的南港輪胎名譽董事長林學圃今日首度對外回應，他說「進了廚房就不怕油煙」，每個公司有每個公司的公司治理，包括泰豐中壢廠要不要繼續出售，泰豐的事情由泰豐董事會自己決定。

至於小股東提告他炒股，指他利用關聯帳戶先出脫泰豐股票，避免損失高達2000萬元，及南港股票長期有「拉尾盤做收盤價」情形，疑涉犯操縱股價炒股罪嫌，要求證期局查明真相，林學圃以「無稽之談」駁斥，強調「相信公道自在人心」。

南港今天舉行法說會，由林學圃親自主持，面對台灣輪胎產業受美國反傾銷懲罰性稅率影響甚鉅，林學府表示，南港將積極因應，代工銷售市場也將自單一美國市場擴及歐洲，甚至中東及非洲等新興市場，南港也已計畫在越南設廠，要拚儘快量產。

南港指出，與全球一級大廠持續代工合作已歷經14年，雙方合作開發的產品銷售過去已逐步擴大至加拿大、澳洲、中國及俄羅斯等地，台灣雖然不是極地氣候，但能夠做出雪胎，且俄羅斯及加拿大市場旗艦產品極地專用大尺寸冬胎，還要新增18個規格，等於提供40個規格的冬胎，預計2022年上市。

南港看準電動車市場將全面普及化，電動車產品NEV-1已於今年第一季搶先上市，針對各大車廠陸續推出的高性能電動車，並已展開第二代高性能電動車胎AS-3EV的開發計畫，主要瞄準TESLA Model 3的售後修補需求，預計2022年上市。