美國通膨維持高檔，10月消費者物價指數（CPI）持續走高，年增6.2%，創30年來最大增幅。專家警告，美國飽受嚴重的通貨膨脹，在這其中弱勢族群往往是受害最深的，因為較富裕族群擁有能夠抵抗通膨的資產，而工薪族的薪資則較易受通膨所侵蝕。

全球供應鏈瓶頸猶存、消費者需求仍然高漲，美國通膨高檔徘徊，10月CPI年增6.2%，高於市場預期的年增5.9%和前值年增5.4%，續寫30年來最大增幅；扣除食品、能源等波動較大的項目後，10月核心CPI年增4.6%，也高於預期的年增4.3%和前值年增4%。

《財富》雜誌報導，康乃爾大學國際事務副院長馬斯亞斯（Gustavo Flores-Macías）撰文指出，美國CPI持續走高，然聯準會至今仍稱通膨為暫時性，若不改變對通膨的做法，經濟能力較差的弱勢族群將會面臨最嚴重的影響。

文章認為，聯準會主要是擔心經濟復甦受挫，而不承認人們對通膨走高的擔憂，稱其為短暫的現象，甚至還有人鼓吹經濟能力較差者，可以從高通膨中受益，但實際上，真實情況比所見的更複雜。

首先，通膨走高對經濟能力較差者擁有更強的殺傷力，因為富人大多擁有能夠抗通膨的資產，如房地產等，而經濟能力較差者的工資會被通膨所侵蝕；其次，在通膨期間，美國政府勢必將採取更嚴格的財政措施，這也對經濟能力較差者產生嚴重影響，大幅升息、減少財政支出導致經濟活動放緩，工薪階級的人們面臨裁員、更高的借貸成本等困境；最後，通膨不僅是種經濟現象，還會帶給民眾對未來的焦慮不安和不確定性。

文末，他呼籲聯準會必須在通膨失控前及時緊鎖貨幣政策，因為當認知到通膨並非暫時性後，再展開行動已經太晚，許多經濟能力較差者已經深受通膨的嚴重影響。