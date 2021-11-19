19日，菲律賓政府表示，很歡迎外國觀光客重新回流來訪，因為自己正在規劃邊境解封一事，希望在鎖國20個月後，能開放部分旅遊勝地給接種過新冠疫苗的外國民眾。

菲律賓當地素有聞名於世的海灘風景與潛水環境，但在過去一年多疫情肆虐期間，為避免新冠病毒擴散也不得不對外國旅客說NO。

據悉，菲律賓政府原則上已經批准國外觀光客來訪，但只允許來自低疫情的國家且需接種過疫苗。雖然沒有具體對外公布何時敞開國境大門，但外界猜測應該是很快就會開放。

因為，菲律賓再不鬆綁邊境，自己的經濟成長(GDP)可能被已開放的其它東南亞國家給瓜分走觀光生意。因此，全球有40多個國家以及地區都被列入低風險且不用隔離檢疫名單內，包括中國大陸與印尼等，這些都是菲律賓希望能來訪的國外旅遊族群。

菲國官方數據顯示，旅遊產業是自己經濟成長的重要推手，佔2019年GDP近13%，當時一度吸引超過800萬外國遊客。但因為新冠病毒影響，外國遊客在2020年驟降82%至148萬人次，使得觀光業對當地GDP的貢獻度，一下子就腰斬大半至僅5.4%。

因為近日疫情趨緩，加上完整接種疫苗覆蓋率已提升至33%，所以才讓菲國政府有重啟國門的想法。