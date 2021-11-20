本土疫情期間無法出門運動，許多人都胖了一圈，為了找回窈窕曲線，開始「土法煉鋼」找方法，從傳統的仰臥起坐、搖呼拉圈、塑身衣，到最近蔚為風潮的瘦身霜、腹部燃脂劑，真的有效嗎？醫師提醒，不僅無法達到預期中的效果，反而造成身體其他傷害。

不想出門運動，有些人選擇在家做仰臥起坐或搖呼拉圈，但恐怕是用錯方法了。美容外科醫師王朝輝指出，仰臥起坐可能對腰椎和尾椎造成傷害，美國海軍陸戰隊已經宣布以「棒式」取代仰臥起坐；他也提醒，仰臥起坐只能訓練到上腹部，即使練出腹肌，體態恐怕不夠美觀。

而搖呼拉圈屬於有氧運動，有訓練心肺功能效果，但無法塑身。王朝輝提醒，呼拉圈有一定的重量，使用時如果用力過猛，可能會拉傷肌肉，甚至碰撞脊椎，嚴重恐導致椎間盤突出。

愛美女性想必對塑身衣不陌生。王朝輝指出，塑身衣只是物理性的「推走肥肉」，並無法消除脂肪。他也提醒，長時間穿著塑身衣可能壓迫到胃部，尤其是本身有胃食道逆流的人更不適合；由於塑身衣穿脫不易，曾有人因為憋尿而引發尿道炎。

近來流行的腹部燃脂劑和瘦身霜，王朝輝建議應謹慎使用。他表示腹部燃脂劑多含有刺激成分，會影響神經系統，可能造成心跳加快、頭暈頭痛、失眠等；瘦身霜主要使用薄荷、辣椒素、咖啡因等成分，容易引發皮膚過敏，甚至導致毛囊炎及濕疹。