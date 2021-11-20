美股從10月以來一路強彈，標普500指數先是收復4500點關卡，然後突破4600點，並數度挑戰4700點關卡，加上感恩節消費季即將到來，市場預期今年底仍會有一波強漲態勢，預料今年仍有絕佳的投資報酬。不過，專家認為，從某些數據來看，是時候減碼持股了。

據Marketwatch報導，True Contrarian 博客和時事通訊的首席執行長 Steven Jon Kaplan受訪指出，一般投資人低估他們所能承受的風險，特別是在如今大型股比從前估值更高的情況下，大幅回檔的風險相當高。

Steven Jon Kaplan指出，2021年非比尋常，買盤淨流入資金是過去20~50年來前所未見，這取決於是誰讓市場獲得支撐，市值最大且營運能力最強的企業股票不斷上揚，其於表現都處在盤整階段。Steven Jon Kaplan預測，2022年那些飛快上漲的股票將大幅回落，並讓缺乏經驗的投資人感到恐懼，那些30歲以下的散戶，距離上次面臨熊市，仍處在高中甚至國中階段，所以他們沒有機會理解在熊市的狀況下投資的情境是怎樣。

Steven Jon Kaplan表示，數據顯示，企業內部人交易量創新高，這代表這些企業高層，也就是這個世界上最有經驗的投資人，正在某些情況下拋售過去10年累積下來的持股。Steven Jon Kaplan指出，嘉信理財董事長、特斯拉執行長馬斯克都在出脫股票套現，特斯拉今年股價卻還上漲54%。此外，蘋果負責人也出售持股數十億美元，Meta 和亞馬遜內部人也一樣有售股動作。

Steven Jon Kaplan強調，歷史經驗來看，這些最有經驗的人與最沒有經驗的人意見分歧之際，通常最有經驗的人是贏家，而且內部人總是在關鍵時刻買進股票。Steven Jon Kaplan建議，投資人可以關注I-Bond 或系列儲蓄債券，這些債券可以直接從政府購買，並擁有7%報酬。