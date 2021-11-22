民進黨立委郭國文（右）邀請同黨立委高嘉瑜體驗採菱角。（圖／摘自郭國文臉書）

民進黨立委高嘉瑜日前到台南推銷菱角，並與同黨立委郭國文一起體驗採菱角，問到農民採菱角一天賺多少錢時，高嘉瑜則自曝，自己上電視1小時有3000多元。

郭國文20日在臉書PO出自己和高嘉瑜下田採菱角的影片，影片中郭國文笑稱，以自己的身手，官田農會要請人手時可以去應徵。農會總幹事林定億則說，「不用應徵，最近很缺工」。郭國文並問，「你們一個小時（工資）多少錢？」林定億回答，一天1500元，工作8、9小時。郭國文聽完後表示「不好賺」，高嘉瑜則笑說，「我上電視1小時就3000多」。

至於3分鐘的採菱角比賽結果，高嘉瑜採了40顆、郭國文38顆；而高嘉瑜現場也獻唱「心花開」，邀請大家一起來支持官田菱角。

此外，郭國文在臉書表示，為鼓勵大家多吃菱角，以此拯救菱角鳥的棲地，這次邀請到高嘉瑜到官田區農會有產地認證的菱角田，一起「跪」在菱角田比賽採菱角，並介紹了幾道家常菜推廣菱角的美味。郭國文也邀請大家，趁著9~12月菱角季，快到官田品嚐當季最新鮮的菱角，順便拯救菱角鳥。