有民眾向媒體投訴，指日前目擊台鐵潮州站站務人員在人潮穿梭的火車站月台上，拔槍朝屋頂射擊2槍，令他嚇了一跳，從影像中可見站務員高舉槍枝對空鳴槍，一旁仍有等車旅客，目擊者質疑，怎麼可以在大庭廣眾開槍，到底發生什麼事？台鐵今（22）日回應表示是為了趕鳥，但也承認這是個人行為，並不妥適，台鐵將研議設置防鳥索。

台鐵表示，有關潮州站站務員持玩具槍驅趕小鳥事件，經查明發現，潮州站有許多小鳥在月台上棚架聚集，常常發生鳥屎從天而降、誤炸旅客，同時造成造成環境汙染及旅客受到影響，因高度過高無法爬上驅趕，站務員遂自行使用玩具槍驅鳥。

但站方也坦言，確實效果有限，有時候趕了不久、鴿子又飛回來，但公款有限，很難找專業公司協助移除。對此，民眾還是認為，應該有其他更好方式，否則每每看到站務員在車站內開槍，總是會感覺怕怕的。

台鐵表示，站務員持玩具槍驅鳥之行為係屬個人行為，非站方所授意，其行為並不妥適，已通知不得再犯。後續潮州站將參照專家意見，研議設置防鳥索等因應措施以避免造成環境污染及影響旅客。