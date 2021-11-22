為縮小與台積電的差距，三星集團副會長李在鎔在結束訪美行程後，最快本周將宣布美國第2座半導體廠的地點，其中，德州泰勒市（Taylor）獨立學區 (ISD)提供了約2.92億美元（約新台幣80億元）的投資獎勵措施，成為呼聲最高的設廠地點。

根據韓媒報導，李在鎔已就第2座半導體廠的設廠地點以及供應鏈相關議題，與美國政府官員以及議員會面，預計最快在結束訪美行程返國韓國後即將公布選址結果。

三星電子目前在美國德州奧斯汀（Austin）已有一處晶圓廠，韓媒《BusinessKorea》報導，美國德州威廉姆森縣泰勒城的獨立學區 (ISD) 最近批准價值2.92億美元的獎勵措施，以吸引三星電子價值170億美元（約新台幣4720億元）的設廠投資，也成為三星美國新廠呼聲最高的落腳地點。

報導指出，三星一直分別與威廉姆森縣、泰勒城和泰勒城ISD討論投資的獎勵措施，威廉姆森縣和泰勒城9月初批准了三星的稅收優惠，現在泰勒ISD通過了這項獎勵措施，加以三星一直有在距離奧斯汀約40公里的泰勒經營一家代工廠，因此，一些分析師認為三星傾向在泰勒建立新的代工廠。

據指出，三星先前也曾向奧斯汀提交了稅收優惠申請，但尚未得到特拉維斯縣、奧斯汀和莊園ISD的批准。

有關選址地點，三星表示仍有多處地點在審查中。