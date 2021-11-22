大陸商務部22日公告《中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府自由貿易協定》將於2022年1月1日正式生效實施。根據《協定》安排，雙方貨物貿易零關稅產品稅目比例均達到90％以上。

而雙方服務貿易市場開放承諾，也體現各自給予自貿夥伴的最高水準。同時中柬雙方還同意加強投資合作，並深入展開「一帶一路」倡議、電子商務、經濟技術等領域合作。

該《協定》於2020年10月12日正式簽署，大陸商務部說明，中柬自貿協定是雙邊經貿關係發展新的里程碑，將有助於增進兩國企業和人民福祉。