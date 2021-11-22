香港文匯網報導，今冬第三輪寒流20日起席捲大陸大部份地區，多地開啟冷凍模式。據預測，22日至23日，將是本輪寒流過程大風降溫影響最廣泛、最猛烈的時段，超20個省區市將受影響，廣東亦會受到「暴擊」。23日清晨，0℃線會抵達長江中下游一帶，中國大陸三分之二領土將被寒流速凍。另外，未來三天，降雪中心均穩定在東北地區，局部地區還將遭遇大暴雪侵襲。對此，多地已提前開啟寒流天氣防範應對機制。

氣象專家稱，這次寒流降溫並非「速凍型」，但降溫持續時間較長，累計降溫幅度大，黃淮、江淮、江南北部等地局地降幅可達14℃以上。

中國天氣網推出的大陸全國冰凍線進程圖顯示，21日至23日，冰凍線將不斷向南推進。具體來看，21日早晨，最低氣溫0℃線最前端將抵達華北中南部及四川北部一帶，北方大部地區的最高氣溫降至冰點或以下。城市中，烏魯木齊、西寧及哈爾濱等地最低氣溫將降至-10℃以下，哈爾濱是今年首次跌破-10℃，北京22日早晨氣溫也將在冰點左右。22日早晨，冰凍線繼續南推至黃淮、雲南北部一線，城市中，石家莊、濟南及鄭州的最低氣溫都將降至冰點，其中鄭州是今年下半年來首次跌破冰點。而呼和浩特、太原及銀川等地的氣溫則將是今年下半年來首次跌破-10℃。23日早晨，最低氣溫0℃線位於長江中下游至四川盆地北部一帶，江南南部最低氣溫將降至4℃左右。

此外，未來三天，降雪中心均穩定在東北地區，大部地區將有小到中雪或雨夾雪，部分地區有大雪，其中，黑龍江東部和北部、吉林東部和北部等地部分地區有暴雪，局地有大暴雪或特大暴雪（30公分至40公分）。黑龍江鶴崗市教育局日前發布因雪調休通知，要求全市各級各類學校20日（周六）正常上課，21日至22日放假，23日視天氣情況，再決定是否正常復課。