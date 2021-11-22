根據經濟部投審會統計，今年前10月核准僑外投資件數為2230件，較去年同期減少23.13%；在核准金額部分，投(增)金額計美金52.7億元(折合新臺幣1581億)，較去年同期減少28.25%；顯示新冠肺炎疫情仍持續影響人員流動與經濟活動之進行，致僑外來臺投資下滑，惟預期隨著全球疫情緩和，逐步恢復跨境移動後，臺灣優質投資環境可望再吸引僑外資回流。

數據顯示，今年前10月核准新設公司件數為1433件，新設公司投資金額美金12.5億元(折合新臺幣約375.28億元)；另外，前10月核准新南向國家來臺投資件數為441件，較去年同期減少1.56%，投(增)資金額計美金8.76億元(折合新臺幣262.84億元)，較去年同期增加169.57%，其中投資來源地主要為泰國、新加坡及澳大利亞。

經濟部說明指出，今年前10月投資金額增幅較大，主要係因今年前10月核准泰商泰金寶以新臺幣85.05億元增資泰金寶電通、新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD以新臺幣29.9億元增資佇慧數據等大型投資案所致。