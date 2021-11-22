經濟部統計處公布10月外銷訂單統計，10月外銷訂單591.6億美元，歷年同月新高，年增14.6％，為連續20個月正成長，累積今年1至10月來到5407.3億元，超越去年全年訂單金額，創下歷年同月新高。

統計處表示，10月外銷訂單591.0億美元，年增14.6％，為連續20個月正成長，雖部分貨品因缺料影響接單動能，但企業及個人生活數位化需求佳，新興 科技應用持續擴增，加上國際原材物料價格續居高檔，終端消費動能 穩健，帶動科技應用產品及傳產貨品接單熱絡，致各大貨品接單續強。

按貨品別觀察，受惠5G、高效能運算等商機持續，及年底備貨需求釋 出，加上顯示卡、伺服器、網通產品等需求熱絡，帶動相關供應鏈接 單增加，支撐電子及資訊通信產品接單成長，分別年增13.2％及8.7％；光學器材因車載、商用等面板需求暢旺，加上背光模組接單成長，致 年增14.1％。

傳統貨品方面，因全球景氣回溫，業者對設備投資意願提升，以及原 材物料行情維持高檔，帶動產品價量俱揚，致基本金屬年增39.1％、機 械年增21.0％、塑橡膠製品年增28.5％、化學品亦年增48.4％。