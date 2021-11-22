台中市40歲周姓藥頭，是洗衣店第二代老闆，卻誤交損友染上毒癮，為應付龐大吸毒開銷自己當起藥頭，與藥腳聯絡好購毒數量，然後直接約在店內進行毒品交易，警方獲報循線查緝，在洗衣店內起獲海洛因、吸毒工具，警訊後將周嫌依毒品罪嫌送偵辦，台中地方法院審結，判7年徒刑。

警方指出，周姓藥頭為避人耳目，利用自家的洗衣店，當成販毒交易的場所，附近鄰居聽聞洗衣店被警方查獲是毒窟，都感到相當訝異，嘆道：辜負父母一片苦心，為人子女沒能守住家業，還做歹事，實在太傷父母的心。

台中市警察局刑事警察大隊偵六隊指出，周嫌性情多疑狡猾，為避人耳目，以洗衣店作掩護，佯裝洗衣店內有營業幫客人洗衣，實際上卻與藥腳毒品交易，日前在豐原及霧峰區等地，查獲周涉嫌販賣海洛因、安非他命等毒品，其洗衣店內起獲海洛因2包（含袋重4.08公克）、吸毒工具等。

警方指出，周嫌落網後，因販毒罪證明確，另循線追查毒品上游，為台南市李姓男子供毒，並起獲少量安非他命，2案詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦；李案日前偵結起訴，周案於今年間已在台中地院審結，認定周違反毒品危害防制條例，判刑7年。

警方呼籲，民眾不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出偷、搶等違反法律的行為，短暫的歡樂後卻步步走向死亡的幽谷，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

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