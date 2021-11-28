影》好市多黑五變格鬥台 他為「洗髮精」出拳遭正義哥KO

好市多新莊店近來因黑色購物節湧現人潮，不料卻發生火爆衝突，賣場瞬間變成格鬥場，一名44歲的林姓男子疑似擅自移動賣場設置的紅龍繩欲插隊，遭到41歲的黃姓男子制止，雙方爆發口角進而互毆，最後林男遭一拳KO在地。影片曝光後隨即在網路瘋傳，就有網友不解，「為何插隊哥打到對方臉，沒能破防，是出力方式不對嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出插隊哥的慘敗關鍵。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，從影片中可見，兩人的噸位、體型不相上下，尤其是插隊哥相當活躍，氣勢和架式凌駕在正義哥之上，攻擊時還搭配彈跳步伐，且率先出手打到對方頭部，不料對方卻無動於衷，反倒是一拳就將插隊哥毆倒在地，讓原PO不解「為何插隊哥打到對方臉，沒能破防，是出力方式不對嗎？」

貼文一出隨即掀起眾人熱議，不少鍵盤高手分析，關鍵在於插隊哥「跳打力量不集中」，「反觀正義哥後發先至，下盤穩穩的，一擊必殺」、「光下盤穩定性就差太多了，直接一拳KO」、「插隊仔完全不懂發力原理」、「重心跑掉了啦，沒帶到核心的力量」、「力從地起，跳來跳去的，怎麼有力」。

警方接獲賣場人員通報後火速到場處理，林男、黃男均受傷掛彩，並互控對方傷害，警方訊後依傷害罪嫌將2人送辦。