三圓建設今（22）日公告，決議參與「台北市中正區南海段一小段84地號新隆社區都市更新案」的「新隆國宅」都更案，宣告爭議多年的都更主導權，花落三圓建設；這也將是三圓建設繼完成「台北之星」Diamond Towers都更案之後，規模最大的一筆都更案。

三圓建設今天公告，參與北市中正區南海段一小段84地號的「新隆國宅」都更案，開發基地面積達3810.45坪，總戶數達550戶；都案分配比例，地主分配上限達67％、三圓分配下限為33％，依都市更新審議結果為準；預計參與投入155億元來都更。

上述公告，使得爭議多年的新隆國宅案，確定花落三圓。

三圓建設總經理王雅麟今天表示，三圓建設在將近一年的協商，包括規劃設計、與客戶進行溝通、整合和說明之後，已取得七成的同意比率，同意戶數多達400多戶，已超越「迅行劃定」都更區域的同意門檻五成，住戶共識相當高。

王雅麟表示，三圓建設預計2022年一月可送件申請。預計打造為1棟17樓、3棟34樓的建築群，總計4大棟，戶數規模將有900戶。估計未來總面積約3.6萬多坪，三圓分回後的可銷售面積約1.1萬坪。

王雅麟表示，「新隆國宅」都更案推進速度加快，最主要原因，是三圓提供住戶室內、陽台的面積，1坪可以換到1.12坪，另外再贈送停車位1個，在都更案當中，這是前所未有、破天荒的條件，因此搏得住戶的青睞。新隆國宅鄰近中正紀念堂，由愛國東路、寧波東街和金華街所圍區域，占地3810坪，10多年前被發現是海砂屋，住戶開始籌備都更，但住戶多達550戶，包括12棟12樓的大樓，整合難度高。