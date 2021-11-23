今年比較特別的是，受到供應鏈問題影響，部分商店調整了促銷手法，從以往將火力集中在「黑色星期五」當天，改為在聖誕節之前分數次舉辦促銷活動，這也許會讓吃完感恩節大餐後，消費者立刻衝到商店外大排長籠的景象不再那麼瘋狂，但美國零售業表示「黑五」不會因此退場。

一些主要零售商表示，他們是舉辦了感恩前的促銷活動，但也不會放棄「黑五」這個傳統，照樣會給徹夜排隊的人滿意的折扣。

雖然網購成長快速，但消費者似乎也沒打算放棄在「黑五」這一天親臨現場感受一下傳統的節慶氣氛，根據NRF上周四發布的調查報告，今年有1.08億人準備在黑五」當天血拚，其中，64%受訪的消費者表示可能在當天到實體商店購物，遠超出去年的51%。

NRF總裁兼首席執行官Matthew Shay表示，今年可望迎來又一個破紀錄的年終銷售檔期，感恩節周末將一如以往扮演重要角色。他並表示，今年消費者開始購物的時間從未如此提早，就是希望可以在他們想要的時候、以他們願意支付的價格取得他們想要的商品。雖然「黑五」在幾年前就不再是為期一天的活動，而今年一些消費者甚至早在萬聖節就開始為聖誕節採買。

調查顯示，今年一般消費者的聖誕節禮物預算略低於1000美元。11月初接受調查的消費者中，66%預計會在今年的感恩節周末購物，相當於1.583億人，超出去年的1.566億人，但仍低於2019年新冠疫情爆發前的1.653億人。大約28%的受訪者表示他們已經完成聖誕禮物的採買，高於去年的18%。

零售業者表示，今年「黑五日」變成「黑五月」，主要的原因是供應鏈和通膨問題，消費者擔心無法在黑五當天買到想要的商品和聖誕禮物，也擔心到時候價格又漲了一波，因此提前採購，對消費者而言，提前採買往往伴隨著買更多、花更多錢的「副作用」，但這對零售業而言，是一個大好消息。

美國商務部上周二公布，美國10月零售銷售額較9月大幅成長1.7%，遠優於9月的月增0.8%，反映出消費者為了怕缺貨，已提前展開了年終採買。美國10月通膨率創下31年來新高，但零售銷售數據顯示消費者儘管對物價高漲感到焦慮，但還是繼續買買買，這也為11、12月的年終購物旺季帶來好兆頭。

強勁的年終旺季展望亦已反映在零售商的股價上，標普500零售業ETF本季以來上漲15%，表現遠優於標普500指數同一期間的上漲9%。

儘管供應鏈瓶頸和通膨疑慮揮之不去，但由於投資人看好疫情降溫、經濟快速復甦、政府振興計畫帶來的滿手現金和去年壓抑的報復性需求等因素將為零售業挹注巨大的成長動能，今年以來多家主要零售商的股價表現優於大盤，例如梅西百貨今年以來股價大漲187%，Target百貨今年以來漲51%，家得寶漲48%，遠優於標普500指數今年以來上漲25%。

沃爾瑪今年來股價下跌0.7%，表現遠落後同業和大盤。該公司上季營收獲利優於市場預期，並上修全年財測，但上季淨利跌至31.1億美元，較去年同期（51.4億美元）大幅縮水，凸顯供應鏈和人力成本升高對其利潤造成的衝擊。

因逢感恩節假期，本周美股交投可能轉為清淡，但其帶來的假期效應可望在節後帶動美股衝一波。根據1945年以來的歷史走勢，標普500指數在感恩節當周上漲0.6%，過去20年來，當周漲幅為0.87%，但也有分析師表示感恩節購物檔期的影響只是暫時的，這樣的樂觀氣氛並不會持續太久，與第四季美股整體表現沒有太大關聯，且值得注意的是，一旦黑五銷售檔期的表現不如預期，投資人信心受挫，也可能引發一波拋售。

11月26日周四為美國感恩節，美股休市一天，周五則提前於美東時間下午1點收盤。