高齡88歲的龔秀霞阿嬤是台南市政府聯合服務中心志工，她總是服務不落人後，主動關懷安撫陳情民眾的情緒，熱心親切服務每一位前來洽公的民眾，堪稱「活到老、服務到老」的長者典範；七股區龍山社區關懷據點志工王陳月嬌，累積服務時數高達1萬968小時，2人雙雙獲得今年績優志工金質獎。

台南市政府舉辦績優志工暨績優團隊表揚，感謝志工們對台南的無私付出與貢獻。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

每年12月5日為國際志工日，市府為感謝各領域志工夥伴的付出，23日在勞工育樂中心辦理績優志工暨績優團隊表揚，感謝志工們對台南的無私付出與貢獻。

今年獲頒金質獎的105名志工，來自不同領域，他們的服務年資都滿10年、時數滿2000小時，還有168名銀質獎、275名銅質獎志工；另有4組績優團隊、5組家庭志工、4名長青志工團績優志工一等功勳獎及2組長青志工團績優志工小隊同時獲獎。

市府社會局長陳榮枝指出，依《台南市志願服務獎勵辦法》的規定，績優志工個人獎勵分為金質獎、銀質獎及銅質獎等3種。其中，銅質獎服務時數600小時以上；銀質獎服務時數1200小時以上；金質獎服務時數2000小時以上。

市長黃偉哲表示，截至目前全市有1476個志工團隊，合計5萬9645名志工，其中65歲以上的志工有1萬7769人，比率佔29.8％，非常感謝每一位志工伙伴在各自領域的付出，志工是台南市最重要的軟實力，因為政府的力量有限，公務員人數有限，但是志工的付出卻是大家都看得見；他也感謝高齡志工的付出及奉獻，因為有這些志工伙伴們的默默付出，才能彰顯台南的溫馨與美好。