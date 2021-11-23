冬季疫情升溫可能、通膨走勢、供應鏈瓶頸、美國財政政策與債務上限等議題，目前仍未底定，市場波動起伏難免，穩健型投資布局，可透過採取多元資產布局的跨國組合平衡基金因應，掌握不同區域市場與資產的輪漲機會之際，也透過分散配置及廣納收益來源來平衡投資組合波動，一舉兼顧機會與風險。

投信法人表示，在全球景氣復甦態勢不變、歐美金融環境指數維持在高位，加上市場陸續消化縮減購債訊息，風險情緒趨於改善，近一個月全球主要股市價格均反彈上揚，在基本面改善的支持下，加上現階段資金環境仍屬寬鬆，相對有利於風險性資產表現，股市表現尚可期待，但投資操作需留意變數的影響。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出，近期成熟與新興市場實際公布的經濟數據持平，或低於市場預期，主要反映原物料成本上升、供應鏈短缺的問題，但受惠於全球新冠肺炎疫情趨緩，10月全球綜合PMI止穩回升，景氣復甦的態勢仍未改變，企業對未來看法亦相對樂觀。

主要央行貨幣政策方面，聯準會雖然宣布正式啟動縮減債，但強調對升息保持耐心，並預期明年勞動力短缺及通膨高漲的現象都將緩解，整體而言，後續通膨仍為影響貨幣政策走向的重要關鍵，不過現階段長期通膨預期依舊維持穩定，短時間對金融市場的影響仍有限，風險性資產表現可期待，但冬季疫情發展、通膨走勢、美國債務上限進展等仍需持續觀察，建議不妨採用多重資產策略，透過跨資產、跨市場的配置，平衡投資組合波動，廣納收益來源，並以此掌握不同資產的輪漲機會。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧認為，從資金動能來看，先前曾短暫性大幅流出股票型基金，隨後再度轉為連續性的淨流入，代表市場逢低進場佈局的投資模式並未改變，加上現階段企業具備轉嫁能力，有助營收、獲利維持成長態勢。

因此在基本面持穩下，預料資金將持續流入風險性資產，股優於債的情勢料延續，成熟國家股市預估仍將由於新興股市。債市方面，可留意利率敏感度較低的高收益債與可轉債。