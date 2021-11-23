證券分析師林鈺凱表示，台股23日重挫逾百點，收在17666.12點，看似多頭有些隱憂，惟對於尚未進場、尚未買滿的人，卻是絕佳的機會。

觀察盤面，台股加權指數經歷了10月底的回檔後，11月初、月中都各走出一波連續上漲的攻勢，而兩波攻勢後，又連續回檔了兩個交易日，研判第三波的發動時間不會太久，惟必須要借助外力點火，而點火的方式有兩種。

首先，要由美股來點火，美國總統拜登22日提名鮑爾續任聯準會（Fed）主席，引發市場利多出盡的聯想，故美股在改寫歷史新高後開高走低，原先漲幅最多的科技指數，跌幅最重。不過，市場不論未來存在好消息或壞消息，只要塵埃落定、變數消失，就是好消息，更何況Fed主席這個變數，是市場認為最理想、最鴿派的變數，當然是好事一件。

第二種點火方式，則是要端看外資，自11月5日開始，外資就開始積極回補現貨，外資影響力也慢慢提升。回顧11月以來，每當外資大買百億以上，台股都能改寫波段新高，因此，外資大買百億時，就有可能成為台股第三波的發動點。

個股方面，本周納入投資組合的樺漢，明年展望佳、投信11月來買超近千張，後市可期。