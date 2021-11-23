證券分析師趙彭博表示，美股四大指數22日除道瓊指數小漲外，其他三大指數均以下跌作收，費半指數跌幅高達1.66％，最為嚴重。台股加權指數23日就受到美股下挫影響，終場電子權值股台積電（2330）下跌0.49％，聯發科（2454）及大立光（3008）皆下跌逾2％。

選股方面，就電子股而言，元宇宙概念股除億光漲停外，大部分個股皆回檔整理，鈺創跌停更是傳達了個股漲多暫時休息的必要性；另一方面，電動車與低軌衛星概念股普遍表現不佳，在在都是導致大盤積弱不振的主要原因。

傳產方面，鋼鐵股表現最為強勢，惟漲勢能否長久，後市仍有待觀察。

個股方面，本周納入投資組合的凱鈺，股價盤中跌停敲開、留下長下影線，研判後續反彈即將展開。

展望後市，加權指數及個股現階段的「深蹲」，恐是進攻「萬八」前夕最低成本的買進機會，投資人只要發揮人棄我取的精神，就會發掘現在別人眼中的敝屣，很有可能是未來懷中的珠玉。