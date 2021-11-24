新加坡貿易與工業部24日（周三）宣布，第三季經濟較去年同期成長7.1％，同時預料今年經濟增長7％。

第三季經濟擴張幅度優於分析師預期和官方上月估的6.5％，但小於第二季年增的15.2％。

貿工部預估今年經濟成長7％，達到先前預測區間6～7％的高點。

展望明年，新加坡貿工部預期經濟擴張3～5％。貿工部官員表示，2022年經濟各領域復甦仍不平均。

儘管星國已有85％的人口完成新冠疫苗接種，但仍持續面臨感染人數攀升的挑戰，近幾周該國政府已逐漸鬆綁國內與邊境限制，允許恢復更多經濟活動。