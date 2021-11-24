曾經串連起全球PC、智能手機生產供應鏈的台灣科技廠商與台灣科技園區，再度成為全球電動智能車的供輸核心。永豐投信24日宣布，自2021年11月29日起開始募集永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)，全面掌握電動車綠色智能供應鏈優勢，持續深化永續投資作為，提供全新投資標的選擇。

永豐智能車供應鏈基金經理人林永祥指出，全球政府為對抗氣候變遷、減少碳排放目標，加速發展電動智能車，提出獎勵補貼、公部門車隊全面汰換為電動車，及降稅政策等，帶動了電動智能車發展的大時代來臨，全球智能車、電動車逐步取代傳統車、燃油車，成為新車主流趨勢，林永祥強調，除了動力系統的改變外，電動車與傳統車的全面智能化，更看到快速的汽車轉變過程，這波電動化、智能化運用更帶動了龐大的科技需求。

林永祥說明，這次台灣供應鏈商機，涵蓋電動智能車從動力系統、視覺感知、運算與傳輸等，台廠掌握全球晶片、資訊科技軟硬體技術、精密機械工業等新產業聚落優勢，台灣供應鏈廠商早在2005年特斯拉草創之初，即協助投入開發，俱備規格制定優勢地位，比起其他地區的廠商掌握電動智能車訂單與規格典範、改良優化經驗等，這也是台灣供應鏈的龐大商機所在。

永豐智能車供應鏈(00901)成份股，掌握電動車綠色智能供應鏈優勢，精選50檔台灣智能車供應鏈成份股，追蹤臺指公司「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，成份股百分之百鎖定智能車必要的4C產業供應鏈，包括：車用晶片(Chips)、車用控制台(Center Console)、充電系統(Charger)，及車聯網(Connectivity)等關鍵產業群，林永祥指出，指數成份股偏重在俱備成長動能的電子科技族群，同時包含上市與上櫃電子股。

據臺指公司資料統計，智能車供應鏈聯盟指數過去一年投資報酬率為34.76％，高於加權指數的34.3％、高股息指數的21.37％；拉長三年期間，更累積高達145.22％報酬率，超越加權指數的101.33％和高股息指數的61.8％。

若從股息殖利率比較，臺指公司資料顯示，2020年特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數全年股息殖利率為4.67％，高於臺灣加權指數的4.32％。