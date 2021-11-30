三星電子30日展示其新的車用晶片，鎖定車商對高科技的先進晶片需求持續攀升。其中一款晶片已應用在福斯的車用電腦裡，表示三星電子向福斯供應最先進的車用晶片。

三星電子展示的多款最新晶片，是由其旗下邏輯晶片設計單位System LSI研發出來。

當中一款晶片是信息娛樂處理器，能同時控制多達4個螢幕和12個鏡頭，這已安裝在福斯「車內應用伺服器3.1」（In Car Application Server 3.1）的高性能車用電腦裡。

另外兩款是擴大5G通訊下載高解析度影片功能的晶片，和穩定電力供應的電源管理晶片。

三星電子指出，目前車輛的電子零件使用量和娛樂功能愈來愈多，使車商對高階晶片的需求量不斷增加，因此三星電子計劃積極地滿足持續成長的車用晶片市場。

專家表示，三星電子已鎖定正在崛起的全球電動車市場，和車輛快速電子化的需求，視之為銷售高階晶片與電子零件的兩大商機。