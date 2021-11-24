投資組合淨值相當於2830億美元的新加坡淡馬錫基金，在全球『從農場到餐桌』價值鏈中的投資超過80億美元，為加快亞洲地區可持續食品的商業化，最新宣布成立Asia Sustainable Foods Platform，同時扮演推動者、運營者、投資者的三大角色，創造推、拉的雙重力量，加上資金誘因，幫助企業向規模商業化和產品上市推進。

新加坡對於生技、食品的新科技研發，上崗到國家層級。作為代表新加坡的主權基金，淡馬錫在進行投資分析時，相當注重可持續發展相關的因素，採用全面研究方法，利用相關的數據來源和工具，對環境、社會和治理進行嚴謹深入的分析，也包含了可持續食品的技術研發。作為淡馬錫旗下的全資公司，Asia Sustainable Foods Platform提供一個從產品開發和試驗平台，且要做到企業化規模發展和產品上市，目標是未來十年的亞洲需求。

淡馬錫全球企業發展副總裁楊吉全指出，預計需要投資1.55兆美元，才能滿足未來消費者對更健康、可持續食品日益增長的需求，需要增強現有能力，以加強食品安全和強化供應鏈。Asia Sustainable Foods Platform和新加坡科技研究局 (A*STAR) 的新加坡食品與生物技術創新研究院 (SIFBI) 已承諾，在未來三年內向食品科技創新中心 (FTIC) 投資3000多萬星幣，為食品科技新創企業提供量身定制的基礎設施和服務。

FTIC的第一個合作夥伴Next Gen Foods，2020年甫成立，聚焦於開發和推廣創新、可持續植物性食品，最先推出的產品為植物性雞肉產品TiNDLE，現已銷往亞洲、歐洲和中東的七個市場，在150多家餐廳供應，已成為具有全球影響力的新加坡企業，將在FTIC建立其全球研發和創新中心。Asia Sustainable Foods Platform亦正與植物蛋白和微生物蛋白領域的兩家全球性專業化企業，例如與擁有植物蛋白專業知識的德國農業食品跨國公司CREMER成立合資公司，增強該平台的植物蛋白產品生產能力。