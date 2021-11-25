每個愛車的人都有一套自己保養車的公式，一名網友今年初發文分享，自己喜牽新車，猶豫要把車拿去給人鍍膜、包膜，還是到加油站洗車加上水鍍膜。最近他回文分享，到加油站洗車11個月的實測心得，大力推薦「是個CP值滿高的顧車方式」。

原PO在PTT的車板上發文分享，今年1月他決定實測，在加油站洗車加上水鍍膜的養車方式，如今11個月過去，他回來公佈實測結果，讓他相當意外，也覺得這是個CP值滿高的顧車方式，未來也會繼續下去。

原PO說，自己每個月到加油站洗車保養，到目前為止都覺得滿不錯的，外觀也沒有什麼狀況，而且費用包含水鍍膜只要150元，讓他覺得相當划算。

至於水鍍膜的效用，他回憶，有次回車廠保養順便幫愛車美容，洗完後一個月車子變得特別髒，讓他感覺差很大，但這部分沒有認真實證，只是單憑個人感覺分享。

不少網友看完表示，怎麼養車其實和時間成本最相關，「純粹時間成本問題，花點錢讓別人處理就好」、「自助洗車高壓+泡沫合起來大約50元，搭配200多的長效潑水蠟，CP值更高」、「車常洗差最多，怎麼洗真的其次」。