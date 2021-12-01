因應疫情不能出國影響，預計今年底以及農曆春節預計將再迎來一波國內旅遊高峰，SKODA汽車規畫年終健檢活動，即日起持續至2022年1月28日，SKODA車主可以依時間需求提前預約。

SKODA Taiwan指出，今年的年終健檢活動共計進行六大項28項安全檢查，內容涵蓋：底盤、剎車、電瓶、變速箱功能、輪胎、雨刷等項目，而SKODA也提供指定保養零件如：機油、濾清器、電瓶、來令片等九折優惠，以及精品與配件八折優惠。而進廠健檢即可獲得限量萬用紅包袋外，凡消費金額滿6888元及12888元可分別獲贈SKODA時尚運動毛巾以及價值1000元的精品配件券。

而為鼓勵車主回廠參與年終健檢活動，SKODA Taiwan還提供十個價值15810元的原廠電子溫控冷藏箱（20公升）做為抽獎贈品，只要拍下健檢體驗照片發布於粉專活動貼文留言區，並且標註「#SKODA Care 歲末年終健檢」，即可參加抽獎。