近來千金股紛紛大跳水，世芯-KY（3661）今（25）日直接跳空跌停抵986元，跌落至千元以下，股價從11月12日盤中歷史最高點1325元之後，連續第9天，天天跌，過去8天投信連8賣913張是元兇。外資則是近3日買超世芯-KY達811張。

千金股是11月以來扮演台股多頭指標，千金股、高價股紅透半邊天，股價沒有最高只有更高，令市場望而興嘆，而就在台股挑戰萬八不成之後，高價股率先反轉，股王矽力-KY跌破5千元大關，股后信驊也緊接著摜破3千元，緯穎跌落至千元以下，今天世芯-KY直接跌停摔出千元，台股從12千金股盛況，今天為10檔千金股。

2千元俱樂部譜瑞-KY，繼昨日被大立光追超車之後，今天一早也一度回測2千元大關，於九點半時，股價來到2050元小漲10元；大立光在股價跌無可跌，公司庫藏股漸發揮效用，以及外資昨天回頭小買92張級，近日股價相對持穩，今在平盤上游走。