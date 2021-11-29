新冠肺炎新變異株現蹤等雜音干擾，上周五台股盤中大跌逾300點，今早台股延續跌勢，惟跌勢收斂，盤中在百點附近震盪。安聯投信表示，在觀察上，可透過3大族群掌握市場溫度。首先高價族群表現或可被解讀為市場對於風險的偏好，航空股反應疫情對經濟復甦的影響、金融股則可說明市場對聯準會政策動的解讀。

今早千金股表現相對有守，盤中矽力-KY(6415)、富邦媒(8454) 、力旺(3529)都翻紅，表現優於大盤。而在金融股方面，兆豐金(2886)、上海商銀(5876)、合庫金(5880)表現優於大盤。而航運股表現最強，長榮(2603)及陽明(2609)都漲約2個百分點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近美國再提實體清單、新的變種病毒也提醒市場對復甦期待的警戒，這些都會對市場造成壓抑，不過基於基本面向上趨勢未變，建議先以多方技術面整理視之。後續除了可持續觀察包括高價股、金融股及航運股等相關族群的強弱，做為市場氛圍走向的判斷之外，從技術面與資金面上，也可把強勢股的量能納入觀察。

雖然新冠肺炎新變異株恐慌性賣壓擾亂多頭，但台灣疫情控制得宜，國內經濟動能恢復有望加速，台灣總體經濟表現相對其他亞洲國家更具競爭力。目前台股預估本益比約14.5倍，已降至十年平均的17倍以下，台股相當具有長期投資價值。