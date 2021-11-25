家用、車用及商用市場穩定成長，美隆電(2477)明年業績看好，美隆電總經理林開正表示，目前訂單已排到明年農曆年後，印尼廠預計明年初開始小量出貨，明年看起來樂觀，只要外在環境沒有重大改變，明年會比今年好。

美隆電今天舉行法說會，美隆為揚聲器廠，公司積極平衡各項產品，目前消費性產品佔比約40%，會議室及教育等專用產品、車用及智慧型產品各約佔20%。

美隆業務暨研發協理吳堂誌表示，公司積極開拓美國基建市場及電信局通路，平衡訂單來源，並持續調整營運以因應包括：貨櫃、航運、供應鏈短缺、長短料造成的庫存水位等大環境的衝擊，印尼廠已於10月完工，預計明年上半年進入小量出貨，預期營運費用將隨著台灣廠及印尼廠陸續完工大幅改善。

由於印尼廠大小與東莞廠相近，吳堂誌表示，希望印尼廠能複製東莞廠營運規模。

在車用新產品部分，美隆與國際車廠合作，介於車用及室內最新款行動藍芽音箱已搭配2022年Nissan新款Titan、Frontier貨卡車銷售，針對車廠要求所設計符合各式環境所需的耐候性及穩定性車用藍芽音策通過Nissan車廠驗證，今年第4季上市銷售，新產品可望為未來營運挹注新動能。

美隆電今年前3季稅後盈餘為16.19億元，年增11.35倍，每股盈餘為8.17元；累計前10月合併營收為29.88億元，年增25.49%；林開正表示，今年業務有望回復到新冠肺炎疫情影響前水平，全年營收可望達36億元，目前訂單已排到明年農曆年後，明年看起來樂觀，只要外在環境沒有重大改變，明年會比今年好。