26日受東北季風影響，中部以北地區擴散條件較佳，南部地區位於下風處，易有污染物累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖主要為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏局部地區達橘色提醒等級。

依監測資料顯示，26日東北季風增強，中部以北地區擴散條件較佳，空氣品質良好；南部地區位於下風處，清晨至上午易有污染物累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，26日至27日環境風場以東北風為主，中部以北擴散條件普遍較佳，南部位於下風處，污染物可能累積；28日至29日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積；30日鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下；12月1日受東北季風或大陸冷氣團影響，空氣品質普遍較佳。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。