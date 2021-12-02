瓦城泰統集團旗下餐廳四品牌「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」於即日起至2022年2月28日起推出「尾牙春酒饗宴」優惠專案，提供10人一桌經典菜單、5人就可開桌，料理橫跨泰菜、湘菜與中式菜色，此外，更將每月送出十萬現金，消費者還可再抽PHILIPS飛利浦家電，獎項總價逼近百萬，12/30前預訂舉辦10人尾牙宴再享早鳥禮。

瓦城推出「尾牙春酒．樂在瓦城」十人套餐，每套9000元/10人，包括每桌必點的《月亮蝦餅》、酸辣鮮美的《檸檬清蒸魚》、嫩中帶脆的《BBQ嫩烤松阪豬》、香辣過癮的《辣炒牛肉》、經典不敗《蝦醬空心菜》等多道人氣菜色，共19道經典酸辣甜讓年終饗宴幸福滿溢。 主打都會時尚風格的非常泰則滿足小型聚會需求，推出「尾牙春酒．異國食尚Party」5人套餐，每套4080元/5人，份量十足有8道經典菜，招牌《泰式奶茶》更有冬季限定的「薑薑好」口味可選擇、為冷冷的天氣帶來一絲暖流，另外還有多款異國啤酒、調酒、香檳等酒精飲料，為年終派對增添樂趣。

時時香推出的十人套餐「尾牙春酒．人氣天菜Party」，每套8600元/10人，不僅有台梗九號米/黑白雙鑽/健康紅藜麥三款米飯無限享用，還有每人一支不怕搶食的美味《霸王甘蔗蝦》、用紹興酒畫龍點睛的《3.5杯雞》、升級版經典川菜《超級麻婆豆腐》、香酥下飯的《無敵豆酥嫩魚》等17道唇齒留香的飯癮美味。

1010湘推出的「尾牙春酒．豐美盛宴」套餐，每套9800元/10人，共有16道人氣好菜，包括令人吮指難忘的《神仙孜然肋排骨》、國宴精選《東安仔雞》、嗜辣饕客必點《香辣水煮牛》、口感多重美味的《松子年糕牛肉》、濃白療癒系湯品《一罐香》等。

瓦城泰統集團同步在年末感謝消費者，針對尾牙春酒饗宴推出「早鳥饗樂禮」、「月月送十萬 豐富大獎抽起來」活動，獎項總價值近百萬！凡2021年12月30日前預訂四品牌尾牙春酒饗宴，可享早鳥饗樂禮，每桌送《200元美味饗樂券》，5人每桌送2張共400元、10人每桌送4張共800元；即日起至2022年2月28日點用尾牙春酒饗宴，5人套餐將有5張抽獎卡、10人套餐則有10張抽獎卡，可參加【月月抽10萬元現金】每月抽出1名得獎者、共抽出3名，【線上登錄加碼抽】PHILIPS飛利浦生活智慧家電，共抽出25名，好禮包括空氣清淨機、全自動咖啡機、雙重脈衝智慧萬用鍋等。

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