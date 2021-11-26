千金股近日很有戲，繼緯穎（6669）及世芯-KY（3661）相繼跌落至千元以下，聯發科（2454）早盤也一度失去千金股寶座，但隨後拉升企圖全力強守千元大關；不只千金股保衛戰一波波，2千元高價三哥也是搶奪的相當激烈，譜瑞-KY（4996）今（26）日股價異軍突起，追過力旺（3529），成為高價三哥新盟主。

股王矽力-KY今天股價繼續靠邊站，開盤小漲後就一路下滑，盤中最低來到4380元大跌115元，隨後拉升至約小跌25元，股后今天負起高價股的精神領袖，股價強拉至3千元之上，譜瑞-KY與股后並肩作戰，連一超車大立光及力旺，尤其力旺今天大跌100元，譜瑞-KY奪下高價股三哥，台股首度出現前三高股中有二檔KY股的新紀錄。

譜瑞-KY、力旺及大立光三檔2千元俱樂部，目前股價都在2100元以下，三檔股價十分接近，至約12點時，譜瑞-KY為2080元，力旺2050元，大立光2030元。