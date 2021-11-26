元大證被爆客戶「被下單」買港股，元大證發聲明表示，已經暫停受理複委託交易，改以人工接單，正在釐清原因，盡力確保客戶權益。
元大證券聲明全文如下：
「本公司向來重視資訊安全，於11月25日下午3時許主動發現有疑似異常之港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前本公司正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益，請客戶放心。」
元大證被爆客戶「被下單」買港股，元大證發聲明表示，已經暫停受理複委託交易，改以人工接單，正在釐清原因，盡力確保客戶權益。
元大證券聲明全文如下：
「本公司向來重視資訊安全，於11月25日下午3時許主動發現有疑似異常之港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前本公司正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益，請客戶放心。」
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