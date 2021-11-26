和美道東書院文化季，摸彩獎品多，來就送文創口罩。（周君綾提供／吳敏菁彰化傳真）

和美道東書院是目前台灣各地留存清代書院中較具原貌者，書院與縣議員尤瑞春、和美鎮民代表周君綾為了深化古蹟的活化再造，訂於11月28日上午8點30分起在道東書院舉辦朱熹祭祀、唸讀朱子家訓和親子闖關有獎遊戲、摸彩活動和文創市集等活動，來就贈送道東文創口罩。

尤瑞春表示，道東書院，意指「王道東來」，地方雅稱「文祠」，講堂主祀朱子牌位，故又稱朱子祠，藉著朱熹夫子祭祀文化祭的舉行乃道東書院之大事，文化的傳承與古蹟的活化再造是刻不容緩的工作，今年特別融合了文學、教育、藝術、文創、親子互動及社區文化，希望能翻轉改造傳統的模式做一個不同的呈現。

周君綾表示，這次活動有朱熹祭祀、唸讀朱子家訓、二胡國樂演奏、親子闖關有獎遊戲、歌舞表演、太極拳表演、詩歌吟唱、茶道、摸彩活動，大獎為小冰箱1台、電視、腳踏車、電腦鍋等電器用品等，還有文創市集及文創展區，邀請大家一起來參加，內容豐富，參加的民眾來就贈送道東文創口罩！期待所有人能看到道東書院的文化價值與古蹟建築藝術之美。