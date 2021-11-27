元大、統一證複委託下單系統遭駭客入侵，台灣不少投資人25日下午，莫名被以每股0.208元的價格，買進港股「深藍科技」，巧合的是，主角深藍科技控股日前公告，主要股東於同日也以每股0.208元的均價出脫持股，套現約1033萬（折合新台幣約3700萬）港元。

台灣投資人25日發現交易系統異常，帳戶遭盜用以每股0.208元的價格，「被下單」港股深藍科技，且受害者不只一名；元大26日回應，稱該公司主動發現交易異常，並暫停複委託電子交易，改以人工接單。

然巧合的是，此次交易異常事件港股深藍科技控股，25日盤中暴起暴落，一度漲至0.212港元，隨即又大幅回落，成交量高達約2億股，收盤僅以不到0.12港元作收。

深藍科技針對股價、成交量不尋常波動發布公告，主要股東Sunlight Global及Lilian Global在25日，以每股0.208港元的價格，合計出脫4965.6萬股，套現約1033萬港元，佔公司股本4.14%。

對於這神秘巧合，許多網友直呼太誇張，「太可怕了」、「0.208這不就大家買的價格？」、「看看下單期間精美的成交量，這真的很鬼」、「0.208不就是上面幾位苦主的價格」、「賣了近五千萬股 平均價0.208，所以應該全被吃了」、「深藍股票居然還漲耶，到底誰接的」。