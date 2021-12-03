美國半導體大廠英特爾執行長Pat Gelsinger近日呼籲美國政府應該優先補助當地晶片廠商，而不是台積電或三星，並批評台灣不是一個穩定的地方，台積電有地緣政治風險。對此，台積電董事長劉德音僅說，「此事不值得回應，我們不會中傷同業」，霸氣說法引起網友們熱議，「格調高下立判」、「英特爾還是專心在技術吧，不要再打嘴砲了。」

Pat Gelsinger周三參加Fortune Brainstorm Tech conference論壇時，呼籲美國政府應該要優先投資當地的晶片廠商，而不是台積電或三星，他也批評台灣不是一個穩定的地方，甚至提及共機擾台的議題，呼籲政府重視台積電地緣政治風險。

此外，Pat Gelsinger也強調，投資美國當地晶片業的優點，「雖然台積電與三星在美國設廠可以減少一些地緣政治風險，但投資國內晶片業會帶來更大好處，例如擁有研發，這就是你想要的IP，是想要擁有與之相關的智慧財產權、研發技術或稅收，還是希望那些回流亞洲。」

由於這不是Pat Gelsinger第一次將砲口對準台積電，事後引發台灣網友熱烈討論，今（3日）台積電董事長劉德音被問及此事，以「不值得回應，我們不會中傷同業」回應。

劉德音的說法引起PTT論壇網友熱烈討論，許多人認為劉德音相當霸氣，「格調高下立判，英特爾還是少打一點嘴砲吧」、「intel也只是喊爽的，不然就不會來下單了」、「連英特爾自己都不信，3奈米不就下單了」、「他只要讓拜登信就好啊，最重要的目的是跟政府要錢」、「Pat這些話又不是說給台積電聽，是給拜登聽。」

儘管如此，還是有網友認為Pat Gelsinger的說法還算中肯，台灣企業確實存在地緣政治風險，但關鍵還是在半導體製造技術上，「其實他沒說錯啦，但一直攻擊GG就不爽」、「雖然是有風險，但英特爾還是先把技術搞好啦」、「有風險歸有風險，但你英特爾技術跟不上是事實」、「如果要這樣講，英特爾沒風險技術還跟不上，不是更慘。」