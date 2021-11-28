大陸國家計算機病毒應急處理中心近期透過互聯網監測發現，17款移動應用程式存在隱私不合規行為，違反「網絡安全法」和「個人訊息保護法」相關規定，涉嫌超範圍收集個人隱私訊息。

新華社報導，大陸國家計算機病毒應急處理中心提醒手機用戶，謹慎下載使用違法、違規App，同時要注意認真閱讀App的用戶協議和隱私政策說明，不隨意開放和同意不必要的隱私權限，不隨意輸入個人隱私資訊，定期維護和清理相關數據，避免個人隱私資訊遭泄露。

未向用戶明示申請的全部隱私權限，涉嫌隱私不合規的App包括「優易充」（OPPO軟件商店）、「動漫之家」（vivo應用商店）、「幼兒園英語」（vivo應用商店）、「趣出行」（華為應用市場）、「56888一點通司機」（華為應用市場）、「我趣開車」（小米應用商店）、「生活日歷」（小米應用商店）等。

報導指出，「趣出行」（華為應用市場）亦以默認選擇同意隱私政策等非明示方式，徵求用戶同意，涉嫌隱私不合規。