佳世達集團轉投資公司浚鴻數據開發「DKABio智慧健康風險分析服務」，能廣泛應用在健康管理平台、健康顧問服務、職工健檢等不同場域，除了協助量化健康狀態，還可協助擬訂有效的健康管理策略。

浚鴻數據開發是一家以開發智慧健康風險分析引擎為核心業務的大數據分析公司，致力於精準健康、預防醫學及大健康產業數位轉型的推動，於2020年接受佳世達集團投資成為佳世達大艦隊的一員。

而DKABio是由具24年數據應用顧問經驗的總經理楊雅惠率領浚鴻數據開發的技術團隊，與國內知名生物統計學者鄭光甫、資深醫界元老李英雄攜手合作所建立的智慧健康解決方案。運用超過500萬人、資料期間長達20年、總計超過1億筆的華人健康資料庫，以大數據分析及創新機器學習技術所建置的風險分析體系，綜合考量遺傳、行為與環境等三大健康影響因素，整合148項生理體徵值、健康生活習慣、體質、家庭遺傳等投入因子，是亞洲第一套最具規模、能同時針對最多疾病分析其風險的全方位健康風險分析服務。

浚鴻表示，健康風險分析的應用領域非常廣泛，在歐美大多應用在保險產業， DKABio決定從較難的醫療健康領域切入，以提供醫療級健康風險分析服務為職志，優先協助民眾管理個人身體健康、獲得良好的精準健康服務體驗，再逐步推展至保險等財務風險管理及規劃領域。為此，DKABio已利用大規模的真實世界資料（real-world data，RWD）完成嚴謹的模型驗證工作，確認模型具有很高的穩定性、預測力及解釋能力，在宜關注疾病推薦的陽性預測力及陰性預測力也有很好的表現，現階段更進一步積極與醫療院所合作進行落地臨床驗證，成功獲得醫院的肯定並導入服務。 在應用方面，DKABio目前與是方電訊「是方i健康APP」、高雄榮民總醫院「醫療資訊萬事通APP」、安法診所、以及國內知名健檢中心合作，將健康風險分析技術應用在健康管理平台、健康顧問服務、職工健檢等不同場域，以發揮健康風險分析的最大效益。