愛立信今日發表《愛立信行動趨勢報告》，近10年行動網路流量成長了近300倍，且受到中國和北美的5G建設需求高於預期，以及5G裝置價格下降的部份影響，2021年底，5G用戶將超過6.6億，預測5G有望在2027年成為主導全球的行動網路技術。

《愛立信行動趨勢報告》最新預測，到2021年底，5G用戶將超過6.6億。這項數據進一步強化5G將成為史上部署速度最快的行動通訊技術的預測。5G用戶的迅速成長，主要受到中國和北美的5G建設需求高於預期，以及5G裝置價格下降的部份影響。2021年第三季，全球5G用戶人數將增加9800萬，4G用戶人數將新增4800萬。到2021年底，預估5G網路的覆蓋範圍將超過20億人。

根據最新預測，5G屆時將占全球行動用戶約50％、覆蓋約75％的全球人口，並承載全球62％的智慧手機流量。4G LTE網路的網路部署，是全球智慧手機用戶數在過去十年間新增55億的關鍵，並帶動供應商提供市場上超過2萬種不同4G裝置型號。愛立信報告發現，5G裝置的技術周期明顯提前，目前5G手機占全球手機市占率的23％，超越4G手機在同樣時間內所達成的8％，5G有望在2027年成為主導全球的行動網路技術。

智慧手機用戶和影音內容觀看增加，帶動行動網路流量的指數型成長。2021年第三季，行動網路數據流量的年成長率維持在42％，每月流量總計達到約78 EB，包括FWA服務所產生的流量。這代表光是第三季所產生的行動數據流量，就超越了截至2016年底的流量總和。愛立信預測，到2027年底，行動網路總流量將可能達到每月370 EB。

台灣是世界上平均每位用戶的行動數據用量最高的市場之一。報告指出，每支智慧手機的每月全球平均用量，將在2021 年底達到 11.4 GB。而台灣在2018年市場推出網路吃到飽資費方案後平均數據用量開始增加，在2019年達到每月18GB，直到2021年已達每月26GB，是目前全球平均的兩倍以上。對行動服務的強勁需求，預估將持續推升台灣數據用量成長。