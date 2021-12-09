歐買尬（3687）看準NFT市場熱度持續升溫，將為旗下經典線上遊戲《LUNA Online》製訂推出超限量「LUNA Forever典藏時裝派對」遊戲NFT商品，目前已在全球最大NFT交易平台OpenSea上架，釋出首日內漲幅達1000倍。

歐買尬同步公告11月份合併營收約1.47億元，較去年同期成長29.77％，累計今年1至11月份年增30.96％。

《LUNA Online》過去橫掃全球遊戲市場，發行橫跨美國、日本、韓國、中國、泰國、馬來西亞及東南亞等地，全球玩家數累計上千萬人，《LUNA Online》2008年首度與台、港、澳玩家見面，創下多項市場營運紀錄，並連續12周攻佔排行榜寶座，上線首日26台遊戲伺服器旋即爆滿，同上人數逼近20萬人。

歐買尬表示，首度釋出數位加密收藏品，收藏內容將以「LUNA Forever典藏時裝派對」撲克牌為主題，外加兩張隱藏版Joker超級大魔王，共計54款，每一款都是獨一無二的派對藝術品，呈現出LUNA可愛多變的時裝造型，而首次釋出的3款為方塊J、紅心Q、黑桃K玩家積極投入NFT交易互動活絡，金額已由約美金4.4元漲至4400美元，日漲幅達1000倍，帶動NFT市場掀起一陣LUNA旋風。

歐買尬也指出，凡曾經購買交易過的玩家，即可至「歐買尬海鮮串燒」享受一次免費吃到飽，或是至「OMG Beverages On Tap」酒吧享受免費一次喝到飽的額外福利。

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