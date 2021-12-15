吃垃圾食物？！近兩年因為疫情影響，國人無法出國旅遊，紛紛藉由享用美食紓壓，看準這一點，位於台中車站鐵鹿大街的「歐棒咖啡」，引進國外風行的「垃圾Plate」新品搶市！業者強調，垃圾美食使用的是橄欖油，且醬料堅持自己熬煮，不添加人工防腐劑，看似熱量很高的垃圾盤，實際上熱量減少大半，希望民眾在盡情享用垃圾美食的同時，也不用擔心造成身體太多負擔！

業者表示，「垃圾plate」的創意發想源自於美國紐約，最大的特色就是將各類主食，如通心粉、馬鈴薯、炸薯條、肉類堆成小山，再淋上滿滿的不同醬汁，看上去就是一道色彩繽紛又豐富，超有份量感的美食大餐，目的就是希望即便疫情緊張，依舊可以偷閒來個身心靈的小解放！

據說，早期的工業大城羅徹斯特，「垃圾特餐」號稱是街上每間店必有的特色城市料理，甚至當地的棒球隊還會在自己的場地舉辦垃圾派對，由此可知，「垃圾特餐」有多受歡迎！

歐棒咖啡此次將垃圾特餐從地球的另一端引進台灣，使用通心粉及主廚自己手打的新鮮馬鈴薯泥做為基底，結合台灣在地食材與料理方式，如台灣熱炒店必點的金沙中卷，用歐棒主廚自製的鹹蛋黃醬，將新鮮中卷炒至色澤金黃，外表看起來油亮酥脆；亦或是將新鮮青蔥與松阪豬大火快炒，搭配特別挑選的韓國泡菜，以及上桌前再淋上紅醬、黃芥末醬等各種滿滿主廚特調的醬汁，看起來就令人忍不住食指大動。

最重要的是，歐棒咖啡堅持用健康的橄欖油進行烹飪，且在歐棒的每一種醬料都堅持自己熬煮，不添加任何的人工防腐劑，因此看似熱量很高的垃圾盤，實際上卻少了大半的熱量。歐棒主廚強調，要讓來到歐棒的每位朋友，在盡情享用垃圾美食的同時，又不用擔心身體累積了太多負擔，「讓身體吃的好，吃的健康，也讓心靈藉由美食的慰藉得以紓解，這就是歐棒料理的精神與宗旨。」