國際原料趨穩，本周國內廢鋼和鋼筋連二周持平，隨著美國和日本廢鋼原料行情反彈上漲，提振國內買氣回溫，而下游庫存也逐漸去化，支撐國內行情也相對持穩，本周國內廢鋼、鋼筋續開平盤，型鋼產品報價也持平；市場人士表示，國際原料行情趨穩，料有望帶動下游建築業進場購料，先行提貨備庫存。

本周國際行情部份，其中日本2H廢鋼上漲10美元，至490美元/噸，美國貨櫃廢鋼小漲5美元，至460美元/噸，而澳洲鐵礦砂周漲逾4%，為連續第2周反彈上漲，報95.55美元/噸。(商品行情網)