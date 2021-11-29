友邦宏都拉斯總統大選投票今天結束，初步開票結果顯示，左派候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）得票率明顯領先執政黨對手阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

路透社報導，全國選舉委員會（National Electoral Council）表示，目前開票率僅約16%，不過秀瑪菈．卡斯楚得票率為53.4%；主要對手右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉得票率則為34%。

秀瑪菈．卡斯楚是宏都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，若當選將成為宏都拉斯首位女總統。阿斯夫拉是首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長。

宏都拉斯這次的大選有超過500萬人登記投票，全國選舉委員會主席阿基瑞（Kelvin Aguirre）表示，投票率將「十分驚人」。

截至投票所關閉，已經有超過270萬人投下神聖一票，但還有更多選票待計。

阿基瑞表示，目前所得的投票數已經超越4年前的總數。