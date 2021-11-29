雖然Omicron病毒來勢洶洶，日股早盤也是以大跌400多點開出，但大盤指數卻從谷底翻揚一路走高。29日早盤結束時，日經指數收28746.49點，僅小跌5.13點或0.02%。東證收1977.2點，跌7.78點或0.39%。

因目前Omicron尚未有大災情傳出，因此市場也趁日股大幅修正之際，趁機逢低買進。瑞穗證券認為，市場憂心Omicron出現，但全球藥廠也正積極開發新疫苗應對。相信在不久後，會更了解這個Omicron新病毒。

美國傳染病權威佛奇認為，大概還需要兩周時間，才能對Omicron有比較通盤的了解。

29日日股中，因為擔憂未來社交禁令會緊縮，旅遊相關族群成為拋售對象。以東京迪士尼度假村的營運業者東方樂園來說，股價應聲下跌2.8%。

另外，東海旅客鐵道跌1.6%，而東日本旅客鐵道也跌0.8%。

以出口為主的日本車商，卻因日圓匯價走強而下挫，日產汽車跌3.8%，本田汽車跌2.2%，速霸陸也跌1.8%。

高科技類股的表現可圈可點，半導體設備商雷泰光電漲5.1%，網路醫療平台M3也漲4.2%。

疫情受惠股任天堂漲4.3%，市場猜測Omicron將重啟社交禁令，電玩遊戲機因而需求增溫。