明年度國防預算在對美軍售支出方面，共編列263億3002萬5千元，其中，持續計畫：依發價書及合約付款期程執行「F-16A／B型戰機性能提升」及「新型戰車」等20案，計251億3881萬7千元。新增計畫：規劃籌獲「高高空無人機規劃籌獲「高高空無人機系統」及「F-16型機遠距精準武器」等2案，計11億9120萬8千元。

明年國防預算軍事投資，編列949億788萬5千元，其中公開部分編列772億700萬3千元，較110年度增加72億8774萬2千元。至於國內產製部分，則編列476億2503萬4千元，反較軍售案支出高，其中，持續計畫：依委製協議書及合約付款期程執行「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」及「裝步戰鬥車」等123案，計446億8892萬6千元。至於新增計畫：規劃籌獲「康定級艦戰鬥3系統性能提升」及「新型目獲雷達」等32案，計29億3610萬8千元。