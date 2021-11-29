LINE Pay在2017年12月宣布入股一卡通公司，在雙方策略聯盟後，LINE成為持股近30％的一卡通最大股東。不過，才將近四年，LINE Pay已在本月正式退出一卡通股東行列。

據悉，一卡通正洽談多家重量級業者入股，也將是策略聯盟的股東，可望是跨機構的重要公司，年底前將陸續拍板，而目前的一卡通電子支付「LINE Pay Money」也將在年底前更名。

針對LINE Pay對一卡通的持股調整，一卡通強調，這是LINE Pay的公司策略考量，但一卡通與LINE生態系、LINE Pay服務的合作，都會持續推動，沒有改變。一卡通也將依循董事會決策方向，持續推動電子支付市場。

LINE Pay與一卡通公司於2017年開始策略聯盟後，也讓電子支付市場出現變化，更促成後續的一卡通電子支付「LINE Pay一卡通帳戶」於2018年9月推出，使用人數與交易金額快速成長，而後「LINE Pay一卡通帳戶」改名為現在的「LINE Pay Money」。

一卡通公司表示，一卡通電子支付服務至8月，註冊用戶突破400萬戶，今年度電子支付儲值更創新高，累積金額已超過560億元。