儘管存在持續的供應和物流挑戰，印度傳統PC市場（包括桌上型、筆記型電腦和工作站）繼續保持成長動能。根據最新的IDC全球個人運算裝置市場追蹤報告，2021年第三季印度傳統PC出貨量年成長率達30%，標誌著印度連續第五季成長。本季共出貨了450萬台個人電腦，成為印度歷史新高的單季出貨量。從這個角度來看，它比疫情大流行前一年的2019年的年度消費者出貨量還要高。因此，許多品牌也迎來了史上PC出貨量最高的一季。

第三季印度個人電腦市場產品類別：筆記型電腦繼續以超過80%的市占率主導整個類別。商用和家用需求幫助筆記型電腦出貨量首次超過300萬台，桌機也繼續保持成長，在2021年第三季年成長達到30.5%。

2021年第三季印度市場前5大品牌廠商，依次如下：

一、HP Inc.在整個PC類別中保持領先地位，連續第三季在印度的出貨量超過100萬台。它在整個PC類別中以28.5%的市占領先商用和家用市場，HP連續三季在商用領域保持超過30%的市占，但其家用市場市占下降至25.3%，儘管在2021年第三季家用出貨量年成長率22.5%。

二、戴爾在整個PC類別中以超過23.8%的市占保持第二名。該品牌在本季有持續的供應流入，這有助於其在印度的第一季出貨量超過100萬台。在2021年第三季，它還以19.2%的市占在家用市場超越聯想位居第二。

三、聯想在2021年第三季以18.6%的整體市占保持第三名。由於中小企業和企業部門的強勁表現，其商用出貨量年成長19%。其家用出貨量則在本季成長3.4%。

四、宏碁集團在2021年第三季以8.6%的市占保持第四位。宏碁也創下了最大的單季業績，在2021年第三季出貨了38.1萬台個人電腦。憑藉在商用桌上型電腦類別中31.5%的佔有率，它以令人印象深刻的55.7%的年出貨量重新奪回了明顯的領先地位。

五、華碩在2021年第三季以8.5%的市占保持第五位。華碩還首次在該國銷售了超過30萬台個人電腦，這幫助該品牌在家用市場的市占連續增長了6個百分點，在各自的細分市場中排名第四。