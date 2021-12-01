隨著汽車市場對大尺寸觸控式螢幕和靈活外形的需求不斷提高，Microchip Technology Inc.宣佈推出新的maXTouch觸控式螢幕控制器，協助汽車開發人員滿足各式各樣車載觸控螢幕長寬比的要求。這款新產品同時也包含OEM額外要求的功能安全性認證。

MXT1296M1T可以重新配置驅動和接收觸控通道，以匹配準確的螢幕格式，從1:1到5:1的長寬比，其中包括主流的8:3車用長寬比。該功能使客戶能夠有效地利用已有的觸控通道數量，而無需選擇更大、更昂貴的觸控控制器。

此外，客戶可以通過重複使用通用的PCB設計來支援不同的觸控感測器縱橫比，以節省額外的開發、驗證時間及資源。MXT1296M1T是業界首款透過參數實現感應通道重新配置的產品。這些設置不需要修改韌體，因而降低了設計風險並加快了上市時間。

Microchip人機介面業務部總監Clayton Pillion表示：「隨著觸控顯示幕在汽車使用者介面中的普及，汽車製造商正在使用各種顯示格式和外形來適應內部設計，並凸顯其品牌形象。作為全球第一的汽車觸控式螢幕控制器供應商，我們知道，對於那些在設計時考慮到獨特功能和對於ISO 26262功能安全性認證要求不斷提高的客戶來說，具有增強診斷功能的產品是一個強大的優勢。」