英飛凌科技（Infineon）透過Embedded Wizard提供的圖形庫和軟體工具增強了PSoC6系列微控制器（MCU）的圖形顯示性能。Embedded Wizard的圖形引擎與ModusToolbox相容，可在CY8CKIT-062S2-43012開發套件上運作。該開發套件提供完整的使用者指南，並支援Embedded Wizard Studio。應用PSoC6開發的工程師可以透過圖形介面（GUI）改善終端使用者體驗，也可以以較小的記憶體佔用，將圖形介面輕鬆部署到硬體當中，這就使得PSoC6整合了GUI、語音辨識和圖像識別等功能，適用於可穿戴設備、白色家電等領域。

英飛凌資深軟體產品行銷經理Danny Watson表示，工程師現在擁有了更多的軟體工具，可以透過Embedded Wizard為PSoC6MCU應用提供高性能圖形顯示。我們的PSoC6系列專為物聯網應用而設計，具有易於使用和低功耗的特點，能夠為電池供電的應用提供獨特的用戶體驗。PSoC6系列可以使用完整的Embedded Wizard工具套件，對此我們感到非常高興。

Embedded Wizard是德國TARA Systems公司開發的嵌入式GUI技術，使工程師能夠在資源有限的MCU上創建獨立於平台的高性能GUI。借助Embedded Wizard，工程師現在可以利用他們的工具來生成新的圖形介面，並將其部署到PSoC6MCU中。此外，工程師仍然可以在其PSoC硬體上運行原有的圖形演示。

PSoC6架構採用超低功耗的40奈米工藝結合MCU低功耗電源管理技術，可將應用於穿戴設備的電池續航時間延長一整周。基於Arm Cortex-M4或Cortex-M0+的雙核架構，讓工程師可以同時對系統的功耗和性能進行優化。工程師可以使用MCU的軟體定義外設功能，為電子墨水屏顯示器等創新的系統元件創建自訂類比前端（AFE）或數位介面。PSoC6MCU還採用了英飛凌業界領先的新一代CAPSENSE電容式觸控感應技術，可實現穩定而可靠的手勢控制。